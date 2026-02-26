Sanremo il premio alla carriera va a Mogol | la dedica alla moglie commuove il pubblico dell’Ariston

Durante il Festival di Sanremo, il premio alla carriera è stato assegnato a un compositore che ha scritto oltre 1.700 canzoni e venduto più di 500 milioni di dischi nel mondo. La cerimonia è stata arricchita da una dedica speciale alla moglie, che ha suscitato emozioni tra il pubblico presente all’Ariston. La sua lunga carriera musicale si è conclusa con un momento di grande commozione.

«Ho scritto 1.774 canzoni. Ho venduto 523 milioni di dischi all'estero». Bastano questi numeri a raccontare la grandezza di Mogol, a cui è andato il premio alla Carriera del Festival di Sanremo. Il pubblico dell'Ariston, tutto in piedi per lui, ha poi intonato La prima cosa bella. Il conduttore ha lanciato un video dedicato alle canzoni del cuore scelte con Laura Pausini, tutte firmate da Mogol, come La canzone del sole, I giardini di marzo, Questione di feeling, L'emozione non ha voce. «Quanti capolavori», ha chiosato Conti. Il conduttore ha poi consegnato a Mogol una targa Siae del primo deposito della sua carriera, Precipito, datato 2 febbraio 1960.