Alla scoperta di rive e fossi si parte da Mirano

Da Mirano prende il via un progetto che coinvolge tredici aziende agricole, tutte coordinate dal Consorzio di Bonifica. L’obiettivo è dimostrare come le attività produttive possano integrarsi con la tutela delle rive e dei fossi locali. Il progetto collettivo, chiamato Acque Risorgive, si propone di valorizzare le risorse idriche del territorio, mantenendo un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale.

Le esigenze produttive e la tutela del territorio possono convivere: per avvalorare questo concetto tredici aziende agricole, coordinate dal Consorzio di Bonifica, hanno creato il progetto collettivo agroambientale Acque Risorgive. Insieme hanno realizzato, nel corso del 2025, 28 interventi di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Alla scoperta delle delle dimore dell'Angelo: si parte da Palazzo Sassi MasiniDomenica 3 maggio 2026, con ritrovo in vicolo Sassi (Forlì) alle 10 e alle 11, verranno effettuate due visite a Palazzo Sassi Masini. "Le bianche dei castelli": parte da Staffolo l'evento mototuristico nazionale alla scoperta delle MarcheSTAFFOLO - Staffolo punta sul mototurismo per aprire la stagione 2026: dal 5 al 7 giugno il borgo marchigiano ospiterà "Le Bianche dei Castelli",...