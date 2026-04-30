Alla scoperta delle delle dimore dell' Angelo | si parte da Palazzo Sassi Masini

Domenica 3 maggio 2026 si terranno due visite guidate a Palazzo Sassi Masini, con ritrovo in vicolo Sassi a Forlì alle 10 e alle 11. Le visite sono aperte al pubblico e permetteranno di scoprire gli ambienti storici della dimora dell’Angelo. Le persone interessate potranno partecipare alle visite prenotando in anticipo o presentandosi sul posto negli orari indicati. L’evento è organizzato per far conoscere meglio il patrimonio locale.

Domenica 3 maggio 2026, con ritrovo in vicolo Sassi (Forlì) alle 10 e alle 11, verranno effettuate due visite a Palazzo Sassi Masini. Questi primi due appuntamenti, ideati da Bernadetta Masini, Jacopo Leonardo, Filippo Tadolini, Marco Viroli e Gabriele Zelli, fanno parte del progetto denominato.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta delle dimore storiche: Villa da Ponte a Cadoneghe con aperitivo finale "Le bianche dei castelli": parte da Staffolo l'evento mototuristico nazionale alla scoperta delle MarcheSTAFFOLO - Staffolo punta sul mototurismo per aprire la stagione 2026: dal 5 al 7 giugno il borgo marchigiano ospiterà "Le Bianche dei Castelli",... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Alla scoperta delle delle dimore dell'Angelo: si parte da Palazzo Sassi Masini; Un viaggio allo scoperta delle dimore di Angelo Masini: si parte domenica con Palazzo Sassi Masini; Il Masini sconosciuto. Viaggio in ville e palazzi; Il Masini sconosciuto Viaggio in ville e palazzi. A spasso con la storia. Passeggiate in centro alla scoperta delle filande e dei gioielli nascostiA corollario e a giusto coronamento della mostra fotografica ‘Contrasti urbani. Forlì dentro’ esposta sui muri e sulle inferriate delle grandi finestre dell’ex Filanda Maiani in via del Portonaccio e ... ilrestodelcarlino.it