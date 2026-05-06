Alla scoperta di De Andrè Un viaggio negli archivi

Un viaggio negli archivi dedicati a De André permette di scoprire materiali inediti e documenti storici legati al cantautore. Questi archivi contengono fotografie, lettere e registrazioni che testimoniano il suo percorso artistico e personale. La loro apertura al pubblico facilita l'accesso alle informazioni e permette a studiosi e appassionati di approfondire la figura e il lavoro di uno dei protagonisti della musica italiana.

Gli archivi sono importanti quando diffondono il loro sapere e non restano arroccati in stanze invalicabili. Quindi come non approvare l’iniziativa del Centro Studi Fabrizio De André dell’Università di Siena, che nell’aula magna storica ha presentato il volume "Riunire le teste dell’Idra. Il processo creativo di Fabrizio De André tra parole, suoni e produzione discografica" di Vera Vecchiarelli. Comprendiamo la difficoltà dell’autrice nel rincorrere, analizzare e riportare alla luce le tante ispirazioni dell’intellettuale genovese prestato alla musica. Giulia Giovani, direttrice del Centro Studi ha ricordato che "il ruolo della Fondazione dal 2003 è la conoscenza e della diffusione scientifica dell’opera di De André".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla scoperta di De Andrè. Un viaggio negli archivi Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Dai libri ai documenti antichi, studenti alla scoperta del mito negli archiviProgetto tra liceo Politi e Inner Wheel: una mattinata all’Archivio di Stato per trasformare la memoria in esperienza viva La storia non come materia... Caravaggio: scoperta choc negli archivi di Milano, il pittore era nato in città nel 1571. Una nuova verità storica.Un Ragioniere in Pensione Svela la Verità: Caravaggio Era Milanese Milano, 18 febbraio 2026 – Una scoperta inattesa negli archivi diocesani di Milano... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Alla scoperta di De Andrè. Un viaggio negli archivi; Festival Picinin; Bangkok, alla scoperta della tradizione italiana del caffè con Sip of Italy; Un arcipelago di creatività: Andrea Branzi alla Triennale di Milano. Alla scoperta di De Andrè. Un viaggio negli archiviGli archivi sono importanti quando diffondono il loro sapere e non restano arroccati in stanze invalicabili. Quindi come non approvare l’iniziativa del Centro Studi Fabrizio De André dell’Università ... lanazione.it De Andrè, serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo MerulanaTorna a Palazzo Merulana De Andrè, a cura de La Setta dei Poeti Estinti, un appuntamento graditissimo agli appassionati di poesia e musica d’autore: una selezione tutta nuova delle canzoni di ... romatoday.it Fabrizio de Andrè un nuovo lavoro svela la complessità della sua opera in collaborazione con la sua squadra di artisti - facebook.com facebook