Caravaggio | scoperta choc negli archivi di Milano il pittore era nato in città nel 1571 Una nuova verità storica

Un Ragioniere in Pensione Svela la Verità: Caravaggio Era Milanese. Milano, 18 febbraio 2026 – Una scoperta inattesa negli archivi diocesani di Milano ha riscritto la storia dell’arte: Michelangelo Merisi, universalmente noto come Caravaggio, nacque a Milano il 29 settembre 1571, e non a Caravaggio, come si è sempre creduto. A portare alla luce questo nuovo elemento è Vittorio Pirami, un ragioniere in pensione con una passione per la paleografia e l’archivistica, che ha individuato l’atto di battesimo del celebre pittore. La Ricerca Iniziata per un Altro Mistero. La storia di questa scoperta affascinante inizia nel 2007, quando Pirami era immerso nella ricerca delle origini della pittrice Fede Galizia, figura enigmatica del Rinascimento lombardo.🔗 Leggi su Ameve.eu

