Il XXI Trofeo Gensini Tutto il bello del calcio
Durante il weekend pasquale, lo stadio Tanca ha ospitato il XXI Trofeo Gensini, una manifestazione dedicata ai giovani calciatori delle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci. La due giorni ha visto scendere in campo numerosi atleti nelle annate dal 2013 al 2018, offrendo agli spettatori incontri di calcio che hanno messo in mostra l’energia e la passione dei più piccoli. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole e con grande entusiasmo.
Lo stadio Tanca è stato cornice del XXI Trofeo Gensini, nel weekend pasquale: due giornate di calcio, passione e sportività con protagonisti i giovani atleti delle categorie Esordienti 2013 e 2014, Pulcini 2015 e 2016, Primi Calci 2017 e 2018. La presidente del Canaletto Sepor, società organizzatrice dell’iniziativa, Sabrina Benassi, si è detta orgogliosa del lavoro svolto: "Il nostro staff ha dimostrato qualità umane ed organizzative di altissimo livello. Quando vedi professionisti e volontari coordinarsi con tale armonia capisci che la società non è solo una sigla, ma una famiglia che rema nella stessa direzione. Dietro questo successo c’è... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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