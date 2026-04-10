Durante il weekend pasquale, lo stadio Tanca ha ospitato il XXI Trofeo Gensini, una manifestazione dedicata ai giovani calciatori delle categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci. La due giorni ha visto scendere in campo numerosi atleti nelle annate dal 2013 al 2018, offrendo agli spettatori incontri di calcio che hanno messo in mostra l’energia e la passione dei più piccoli. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle regole e con grande entusiasmo.

Lo stadio Tanca è stato cornice del XXI Trofeo Gensini, nel weekend pasquale: due giornate di calcio, passione e sportività con protagonisti i giovani atleti delle categorie Esordienti 2013 e 2014, Pulcini 2015 e 2016, Primi Calci 2017 e 2018. La presidente del Canaletto Sepor, società organizzatrice dell’iniziativa, Sabrina Benassi, si è detta orgogliosa del lavoro svolto: "Il nostro staff ha dimostrato qualità umane ed organizzative di altissimo livello. Quando vedi professionisti e volontari coordinarsi con tale armonia capisci che la società non è solo una sigla, ma una famiglia che rema nella stessa direzione. Dietro questo successo c’è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il XXI Trofeo Gensini. Tutto il bello del calcio

Tonali: «L'ansia per il playoff del Mondiale? È il bello del calcio. Ecco cosa ha fatto Gattuso»Nel periodo che precede i playoff mondiali, le parole di Sandro Tonali definiscono l’orizzonte della squadra nazionale e del club di appartenenza.

Tonali svela: «C’è pressione per il playoff del Mondiale, la viviamo con un po’ d’ansia ma è il bello del calcio. Ecco cosa è riuscito a fare Gattuso»Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus: ecco le possibili strategie dei nerazzurri! Addio possibile? Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo...