Madonna di San Luca furto nella Basilica della Beata Vergine | danneggiata la teca

Nella notte, i ladri sono entrati nella Basilica della Beata Vergine di San Luca a Bologna e hanno rubato un oggetto prezioso, danneggiando la teca che lo custodiva. L’Arcidiocesi ha confermato l’accaduto, spiegando che i malviventi sono riusciti a forzare una porta secondaria, lasciando dietro di sé segni evidenti di scasso. La chiesa, che si trova sulla collina, era deserta al momento dell’irruzione e il furto ha coinvolto un elemento sacro di grande valore simbolico.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Furto nella Basilica della Beata Vergine di San Luca a Bologna. A rendere nota l’incredibile notizia è l’Arcidiocesi con un comunicato: “nella notte scorsa – si legge – si è verificata un’intrusione nella Basilica della Beata Vergine di San Luca”. “Forzata a chiusura della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo”. "È stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine – aggiunge il comunicato – e infranto il vetro protettivo, allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù. Subito avvisate, le forze dell’ordine sono intervenute e ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'icona della Madonna di San Luca è stata danneggiata

Furto a San Luca: sfregio all'icona della Madonna

