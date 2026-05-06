Alieno LeBron! 12 punti nel 1° quarto 27 totali ma i Lakers perdono così!

Nel match di playoff NBA, LeBron James ha segnato 12 punti nel primo quarto e ha totalizzato 27 punti complessivi, ma i Lakers sono stati sconfitti con il punteggio di 108-90 dagli Oklahoma City Thunder. La partita si è svolta nella cornice della postseason, con le due squadre che si sono affrontate in una gara decisiva. Gli highlights della partita mostrano le azioni più significative di questa sfida.

Le prodezze di LeBron James non bastano ai Lakers, travolti 108-90 dagli OKC: guarda gli highlights della notte di playoff Nba.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alieno LeBron! 12 punti nel 1° quarto, 27 totali, ma i Lakers perdono così! Notizie correlate Lakers travolgono i Warriors: 48 punti combinati per Doncic e LeBronLuka drops 26 on his 27th birthday, leading the @Lakers to victory in the Bay! LeBron James: 22 PTS, 7 REB, 9 AST, 4 3PM Austin Reaves: 18 PTS Luke... LeBron James vola così a canestro a 41 anni! Lakers-Rockets, highlightsSesta vittoria di fila in Nba per i Los Angeles Lakers, che battono 92-100 gli Houston Rockets.