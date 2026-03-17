LeBron James vola così a canestro a 41 anni! Lakers-Rockets highlights

I Los Angeles Lakers hanno conquistato la loro sesta vittoria consecutiva in NBA battendo gli Houston Rockets con il punteggio di 92-100. Durante la partita, LeBron James, che ha 41 anni, ha mostrato alcune schiacciate spettacolari, ricordando le sue prestazioni passate. La serata ha visto il giocatore esibirsi in azioni di grande impatto, contribuendo alla vittoria della squadra.

Sesta vittoria di fila in Nba per i Los Angeles Lakers, che battono 92-100 gli Houston Rockets. Serata in formato "vintage" per LeBron James, che si regala una serie di schiacciate d'altri tempi nonostante i 41 anni. Ottima prestazione anche di Luka Doncic, che chiude con 36 punti a referto. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LeBron James vola così a canestro a 41 anni! Lakers-Rockets, highlights Articoli correlati NBA Freestyle | LeBron James firma l’ennesimo record a 41 anni, Eason è attualmente uno dei migliori tiratori della legaKareem Abdul Jabbar si è ritirato all’età di 42 anni, chiudendo la sua ultima stagione con 10 punti di media. LeBron James, testa sopra al ferro a 41 anni: che schiacciata al MadisonLa Top-5 delle giocate della notte Nba: al terzo posto c'è LeBron James, che nella sconfitta dei Los Angeles Lakers sul campo dei New York Knicks (... Altri aggiornamenti su LeBron James Argomenti discussi: LeBron James pronto al sacrificio per lasciare brillare Doncic e Reaves. LeBron James, il re dei canestriLeBron James, soprannominato King James, è considerato uno dei più grandi giocatori di basket di tutti i tempi. Scopriamo di più sul re del basket Lo scorso 7 febbraio a Los Angeles, durante la ... focusjunior.it NBA, LeBron James vola ancora: stoppata decisiva nel derby coi Clippers. VIDEOSotto anche di 21 punti nel derby, i Clippers si erano riportati fino al -5 nell'ultimo minuto di gioco, con Kris Dunn capace di rubare il pallone dalle mani di Luka Doncic e involarsi in contropiede ... sport.sky.it