A Bisceglie, cinque dipendenti comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di una ragazza di 12 anni avvenuta lunedì. La giovane è stata travolta e schiacciata da un grande albero sradicato dal vento. L’incidente si è verificato in un’area pubblica della città. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause dell’accaduto.

Trani, 15 aprile 2026 – Ci sono cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso, la 12enne travolta e schiacciata da un grosso albero sradicato dal vento lunedì a Bisceglie. La procura di Trani, che coordina le indagini, ha iscritto sul registro degli indagati cinque dipendenti comunali. Per tutti, l’ipotesi è di concorso in omicidio colposo. Entro oggi verranno inoltre affidati gli incarichi per l'autopsia sul corpo della 12enne e la consulenza tecnica per ricostruire la dinamica dell’incidente dovuto al maltempo. L’indagine sul decesso della 12enne ha varcato le porte del municipio di Bisceglie. Gli indagati, accusati di concorso in...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a Bisceglie

Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.

Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un...

Temi più discussi: Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposo; Travolta da un albero abbattuto dal vento, il dolore di Bisceglie per Alicia: Tragedia indicibile; Dodicenne muore colpita da albero caduto per il vento a Bisceglie; Alicia morta schiacciata a Bisceglie, un'associazione aveva segnalato il pino già 3 mesi fa: È un pericolo per gli studenti.

Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a BisceglieLa ragazzina stata travolta da un pino abbattuto dal vento. É deceduta per possibile trauma da schiacciamento. La procura di Trani ha inviato gli avvisi di garanzia, oggi verranno affidati gli incaric ... quotidiano.net

Alicia schiacciata da un pino a 12 anni: indagati i 5 dipendenti del Comune di Bisceglie che avrebbero dovuto potare l'alberoOggi sarà conferito l’incarico al medico legale Davide Ferorelli per l'autopsia, che sarà eseguita nel Policlinico di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La pericolosità del pino che ha travolto e ucciso la piccola Alicia Amoruso, a Bisceglie, era già stata segnalata dall'associazione Spazio Civico, soltanto tre mesi fa. Prima in un post su Facebook, poi in un appello sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno. « - facebook.com facebook

Tragedia a Bisceglie, schiacciata da albero: muore la 12enne Alicia Amoruso. Aperta inchiesta e disposta autopsia x.com