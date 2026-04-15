Dodicenne schiacciata da un albero a Bisceglie | cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso

La Procura di Trani ha emesso cinque avvisi di garanzia in relazione alla morte di una ragazza di 12 anni a Bisceglie. La giovane è deceduta dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal vento, mentre si trovava nel cortile di una scuola. L'inchiesta riguarda responsabilità legate alla gestione e alla manutenzione dell'albero coinvolto nell’incidente.

Cinque avvisi di garanzia sono stati notificati dalla Procura di Trani ad altrettanti indagati nell'inchiesta per la morte di Alicia Amoruso, la dodicenne morta a Bisceglie dopo essere stata schiacciata da un albero abbattuto dal forte vento.Gli indagati e le accuseNel fascicolo - secondo quanto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a BisceglieTrani, 15 aprile 2026 – Ci sono cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso, la 12enne travolta e schiacciata da un grosso albero sradicato dal... Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Travolta da un albero abbattuto dal vento, il dolore di Bisceglie per Alicia: Tragedia indicibile; Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposo; Dodicenne muore colpita da albero caduto per il vento a Bisceglie; Dodicenne muore a schiacciata da un albero caduto: Il papà piangeva, non poteva fare niente. Dodicenne morta schiacciata da un albero a Bisceglie, 5 indagati per omicidio colposoLeggi su Sky TG24 l'articolo Dodicenne morta schiacciata da un albero a Bisceglie, 5 indagati per omicidio colposo ... tg24.sky.it Alicia Amoruso, morta schiacciata da un albero a 12 anni. Indagati 5 dipendenti comunali a BisceglieLa ragazzina stata travolta da un pino abbattuto dal vento. É deceduta per possibile trauma da schiacciamento. La procura di Trani ha inviato gli avvisi di garanzia, oggi verranno affidati gli incaric ... quotidiano.net BISCEGLIE - La Procura di Trani avvia gli accertamenti tecnici e dispone l’autopsia sulla 12enne Alicia Amoruso - facebook.com facebook Tragedia a Bisceglie, schiacciata da albero: muore la 12enne Alicia Amoruso. Aperta inchiesta e disposta autopsia x.com