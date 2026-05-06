Da oltre settantacinque anni, Alfa Romeo collabora con le forze dell'ordine, contribuendo a definire l'immagine delle auto di servizio in Italia. Questo legame ha portato alla creazione di modelli che sono diventati simbolo di affidabilità e prestazioni, riconosciuti anche all’estero. La partnership si è evoluta nel tempo, mantenendo sempre un ruolo centrale nella dotazione delle forze dell’ordine.

È un binomio che, nel corso della storia, ha attraversato le strade della Penisola e si è imposto nell'immaginario collettivo, in Italia e all'estero, anche grazie a numerose opere cinematografiche. Un rapporto che dura da 75 anni, con la collaborazione tra Alfa Romeo e Arma dei carabinieri che è stata celebrata il 5 maggio 2026 al Museo dedicato al Biscione di Arese. L'evento si è svolto nell'area Bellezza della storica struttura aresina, accanto a due vetture che sintetizzano l'intera parabola della storica collaborazione: la 1900 M "Matta", prima Alfa Romeo in livrea dell'Arma, e l'attuale Giulia Quadrifoglio, oggi impiegata in servizi speciali come il trasporto urgente di organi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alfa Romeo e i carabinieri, una storia lunga 75 anni: dal libro ai modelli di riferimento

Alfa Romeo 75 Carabinieri restaurata da Giovanni Conti

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