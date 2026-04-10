Nuova Alfa Romeo 75 | torna la berlina a trazione posteriore?

Una nuova versione della Alfa Romeo 75 potrebbe tornare sul mercato, mantenendo la configurazione di trazione posteriore. L’ultima Alfa Romeo 75, infatti, rappresenta ancora oggi l’ultimo modello della casa automobilistica con questa caratteristica, realizzato interamente nel sito di produzione di Arese prima dell’acquisizione da parte di Fiat. La vettura rimane un punto di riferimento per gli appassionati del marchio.

L’ Alfa Romeo 75 è l’ultima vera Alfa. L’ultima a trazione posteriore. L’ultima progettata interamente ad Arese, prima che Fiat comprasse tutto. L’ultima con il motore davanti e il cambio dietro, in configurazione transaxle — come una Ferrari. E poi è finita. Prodotta dal 1985 al 1992, la 75 nasceva per celebrare i 75 anni del marchio. Ne sono state vendute 388.000. Chi ne ha guidata una non l’ha mai dimenticata — e chi non l’ha mai guidata, la sogna ancora. Perché la 75 era diversa da tutte. Non era solo una berlina sportiva. Era un’ anomalia ingegneristica: Trazione posteriore — in un’epoca in cui tutti passavano alla trazione anteriore. Schema transaxle — motore davanti, cambio e frizione dietro, integrati al differenziale. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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La Alfa Romeo 75 torna nel 2027 ed è più emozionante che mai!

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