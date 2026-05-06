Alexander Zverev si prepara a partecipare agli Internazionali d’Italia, dopo aver perso di recente in finale a Madrid contro Jannik Sinner. Il tedesco, già vincitore due volte a Roma, ha commentato la prestazione dell’avversario, definendolo superiore di due categorie e descrivendo la sua partita come impeccabile. La sfida tra i due ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis, in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta italiana.

Alexander Zverev sarà tra i giocatori da seguire negli Internazionali d’Italia. Due volte vincitore a Roma, il tedesco è reduce dalla pesantissima sconfitta nell’atto conclusivo del Masters1000 di Madrid inflittagli per mano di Jannik Sinner. Una partita durata 57? in cui l’altoatesino ha dominato dall’inizio alla fine, concludendo sullo score di 6-1 6-2. Un match che ha fatto storcere il naso per diverse ragioni: da un lato la ripetitività dei successi di Jannik, che a detta di qualcuno non sono una buona notizia per il tennis; dall’altro la prestazione negativa di Zverev, che non ha espresso il proprio miglior tennis al cospetto dell’azzurro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alexander Zverev torna sulla finale di Madrid: “Sinner è sopra tutti di due categorie, è stato impeccabile”

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Alexander Zverev è arrivato a Roma e questa volta in caso di sconfitta( ovviamente contro Jannik) il cibo italiano lo consolerà abbastanza Ti vogliamo bene Alexander AlexanderZverev ig - facebook.com facebook