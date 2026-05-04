Nel torneo di Madrid, il tennista ha conquistato il suo quinto titolo Masters 1000 consecutivo, sconfiggendo il suo avversario in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. La finale si è conclusa con una vittoria netta, confermando il record di successi di fila nei tornei di questa categoria, dopo aver vinto anche a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo.

È il quinto Masters 1000 consecutivo che vince dopo quelli di Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo. Record assoluto, mai nessuno era riuscito in questa impresa Inarrestabile Jannik Sinner. Il tennista altoatesino e attuale numero 1 del ranking atp ha vinto anche la finale del Madrid Open,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner vince la finale di Madrid, battuto Zverev in due set, 6-1, 6-2, 5° Masters 1000 consecutivo, è record - VIDEO

SINNER Può Fare STORIA: 5° M1000 Consecutivo! vs FILS (Campione Barcellona) #sinner #fils #tennis

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