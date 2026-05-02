Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexander Zverev Finale Madrid 03-05-2026

Sabato 3 maggio 2026 si svolge la finale del torneo di Madrid, con Jannik Sinner e Alexander Zverev pronti a sfidarsi per il titolo. I due tennisti si sono affrontati già tre volte quest’anno, tutte in semifinale, e questa volta si sfidano in un match decisivo per aggiudicarsi il trofeo. Le quote e i pronostici puntano su un confronto tra due giocatori in forma, determinati a conquistare il primo titolo stagionale sulla terra battuta.

Dopo essersi incontrati tre volte in semifinale in questo 2026, Jannik Sinner e Alexander Zverev tornano a giocarsi un titolo faccia a faccia. In semifinale, l’azzurro ha liquidato in fretta, più di quanto ci aspettavamo, un tennista in forma come Arthur Fils con un perentorio 6-2 6-4, conquistando così la sua 22esima vittoria consecutiva. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Alexander Zverev, Finale Madrid 03-05-2026 Notizie correlate Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner, Indian Wells 14-03-2026Alexander Zverev e Jannik Sinner si giocheranno un posto nella finale di Indian Wells contro uno tra Alcaraz e Medevdev, i due protagonisti... Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner, semifinale Miami 27-03-2026Alexander Zverev e Jannik Sinner scenderanno in campo per disputare la seconda semifinale intorno alla mezzanotte italiana dopo essersi trovati di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pronostico Sinner-Norrie quote ottavi Masters 1000 Madrid; Pronostico Sinner-Fils a Madrid: le quote del match; Pronostico Sinner-Jodar quote quarti Masters 1000 Madrid; Pronostico Sinner-Jodar a Madrid: le quote del match. Pronostico Jannik Sinner-Rafa Jodar: analisi, quote e scommesse tennis, quarti di finale ATP Madrid del 29-04-2026Pronostico Sinner-Jodar 29 aprile 2026. Analisi, quote, guida tv e scommesse tennis sui quarti di finale del Master 1000 ATP Madrid. betitaliaweb.it Sinner-Norrie, tra Jannik e i quarti di Madrid c'è la bestia nera di Alcaraz: il pronosticoPronostico Sinner-Norrie quote analisi statistiche precedenti match ottavi Masters 1000 Madrid in programma martedì 28 aprile ore 11 ... gazzetta.it Nessuno se l'aspettava, ma il momento spontaneo post-partita di Jannik Sinner ha lasciato l'intera folla di Madrid in assoluto soggezione. Dopo essersi assicurato una brillante vittoria 2-0 su Arthur Fils al Madrid Open, il fenomeno italiano - noto per il suo att - facebook.com facebook Battendo il francese Arthur Fils in semifinale al Mutua Madrid Open, Jannik Sinner ha aggiunto un altro record alla sua lista di primati. A 24 anni, è il più giovane ad aver raggiunto la finale almeno una volta in tutti i nove Masters 1000 da quando questa categor x.com