LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | il ritorno di Alex Schwazer!

Benvenuti alla diretta dei Campionati Italiani di marcia 2026, che si tengono ad Alessandria. La competizione si svolge sulla distanza della mezza maratona e vede tra i partecipanti Alex Schwazer, che fa il suo ritorno in gara. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato. La manifestazione è in corso e si svolge oggi.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei campionati italiani di marcia, sulla distanza della mezza maratona, in programma ad Alessandria. La marcia italiana apre una pagina inedita del proprio calendario con l'introduzione dei titoli tricolori della mezza maratona di marcia, una distanza destinata a ritagliarsi uno spazio sempre più importante anche a livello internazionale. La nuova specialità farà infatti il suo debutto nelle grandi competizioni già nei prossimi mesi, con i Mondiali a squadre di Brasilia il 12 aprile e successivamente agli Europei di Birmingham ad agosto. Il primo appuntamento con i campionati italiani sulla distanza dei 21,097 chilometri è in programma oggi ad Alessandria, dove si svolgerà la seconda prova dei Campionati di Società di marcia.