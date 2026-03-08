LIVE Atletica Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA | cosa farà Alex Schwazer al rientro?

Alle 12.28 la marcia italiana ha aperto una nuova pagina del proprio calendario con i titoli tricolori della mezza maratona di marcia, una distanza che si sta affermando anche a livello internazionale. La manifestazione si tiene durante i Campionati Italiani di atletica 2026 in diretta streaming, mentre si attende il ritorno di un atleta noto nel settore. La gara si svolge con numerosi atleti pronti a confrontarsi sulla distanza.

La marcia italiana apre una pagina inedita del proprio calendario con l'introduzione dei titoli tricolori della mezza maratona di marcia, una distanza destinata a ritagliarsi uno spazio sempre più importante anche a livello internazionale. La nuova specialità farà infatti il suo debutto nelle grandi competizioni già nei prossimi mesi, con i Mondiali a squadre di Brasilia il 12 aprile e successivamente agli Europei di Birmingham ad agosto. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2026 dei campionati italiani di marcia, sulla distanza della mezza maratona, in programma ad Alessandria.

La decisione di Alex Schwazer di iscriversi ai Campionati Italiani è una dedica a Hubert Rabensteiner, il suo migliore amico scomparso improvvisamente una settimana fa Conosciuto anche come “Schubert”, Hubert era un calzolaio che aveva lavorato per ta x.com