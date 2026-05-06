Alex Kulev vince il Super High Roller Serricchio a un passo dalla vittoria

Nella tappa monegasca dell'EPT, il torneo Super High Roller si è concluso con la vittoria di un giocatore bulgaro, che ha battuto in finale Bryn Kenney. La competizione, la più ricca e difficile dell'evento, è durata molte ore prima di decretare il nome del vincitore. Un altro partecipante, Serricchio, si è avvicinato molto alla vittoria, ma si è fermato poco prima della conquista.

Il torneo più ricco e più tecnico della tappa monegasca dell'EPT ha preso la via della Bulgaria. Dopo una lunghissima giornata, Alex Kulev ha sconfitto Bryn Kenney. Camosci out prima dei premi. Intanto si è giocato il day 1B del Main Event e c'è anche stato un trionfo azzurro sfiorato nell'Hyper Turbo Il final day del torneo dei tornei non ha sorriso ad Enrico Camosci. L'unico azzurro in gara è rimasto card dead nella fase più delicata. Nel mentre si è disputato il day 1B nel Main Event. Il Super High Roller dell'EPT di Montecarlo l'ha vinto Alex Kulev. Ecco com'è andata Erano rimasti in 14 a giocarsi il titolo più ambito del Festival di Montecarlo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alex Kulev vince il Super High Roller. Serricchio a un passo dalla vittoria Notizie correlate Leggi anche: Main Event e final day in streaming del Super High Roller. Pienone a Montecarlo Leggi anche: Pisa a un passo dalla B, il Genoa vince 2-1 e blinda la Serie A Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Poker Live 5 maggio 2026: day1A del Main Event EPT Montecarlo; EPT Montecarlo: Camosci al final day del 250k Super High Roller, oggi dalle 15 il live streaming!. Montecarlo, trionfo Kulev al Super High Roller. Serricchio sfiora la picca nell'Hyper turboGrande trionfo all’ European Poker Tour 2026 di Montecarlo per Alex Kulev. Il player bulgaro è riuscito a vincere il 250k Super High Roller battendo Bryn Kenney in un heads up molto rapido, durato sol ... corrieredellosport.it