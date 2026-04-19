Pisa a un passo dalla B il Genoa vince 2-1 e blinda la Serie A

Il match tra Pisa e Genoa si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 2-1. La partita si è giocata sul campo del Pisa, con i gol segnati nel primo tempo da Canestrelli e Ekhator, mentre nel secondo tempo Colombo ha trasformato un rigore. La formazione del Pisa ha schierato un 3-5-2 con Semper tra i pali e Calabresi in difesa.

Pisa-Genoa 1-2 RETI: 19'pt Canestrelli, 41'pt Ekhator, 10'st Colombo (rig). PISA (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5.5 (16' st Cuadrado 6), Caracciolo 5.5, Canestrelli 6; Touré 5 (25' st Durosinmi 5.5), Loyola 5.5 (12' st Meister 5.5), Aebischer 6, Akinsanmiro 5.5 (16'st Vural 5.5), Angori 6; Tramoni 5 (25' st Piccinini 6), Moreo 5.5. In panchina: Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Højholt, Stengs, Coppola, Albiol, Stojilkovic. Allenatore: Hiljemark 5.5. GENOA (3-4-2-1): Bijlow 6.5; Marcandalli 6, Ostigard 6.5, Vasquez 5.5; Sabelli 6 (41'st Otoa sv), Amorim 6 (34'st Ekuban 6), Masini 6, Martin 5.5; Baldanzi 6.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pisa a un passo dalla B, il Genoa vince 2-1 e blinda la Serie A Notizie correlate Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Milan, Genoa trionfante a Pisadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian... Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Genoa, in campo Pisa Cagliari e Sassuolo Bolognadi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pisa a un passo dal baratro; Serie A, dove seguire in diretta streaming e TV la partita Pisa-Genoa di domenica 19 aprile?; Genoa, festa a un passo. Con un successo a Pisa, la salvezza è cosa fatta; Genoa a un passo dalla salvezza, De Rossi ci crede: A Pisa il nostro match point. Pisa-Genoa 1-2: De Rossi a un passo dalla salvezza, Hiljemark scivola verso la Serie BAlla Cetilar Arena il Grifone si impone in rimonta dopo il gol toscano di Canestrelli: a segno Ekhator e Colombo su rigore ... corrieredellosport.it Rimonta Genoa, De Rossi ad un passo dalla salvezza. Pisa verso la BCanestrelli illude Hiljemark, Ekhator e Colombo ribaltano il risultato alla Cetilar Arena: al Grifone manca solo la matematica ... tuttosport.com Serie A, in campo Juventus-Bologna: i bianconeri puntano alla vittoria per blindare il posto in Champions Il Pisa a un passo dalla B: 2-1 Genoa. Il Milan vince 1-0 a Verona e aggancia il Napoli Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/mar facebook Remontada y victoria del Genoa en Pisa #PisaGenoa 1-2 x.com