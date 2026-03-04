Ergastolo annullato a Pifferi ricorso in Cassazione | Un orrore l’abbandono della piccola Diana

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello che ha annullato l’ergastolo a Pifferi. La decisione riguarda il caso della piccola Diana, trovata abbandonata e deceduta. La vicenda ha suscitato molte polemiche e un’attenzione mediatica intensa. La Corte di Cassazione dovrà ora esaminare nuovamente il procedimento e le eventuali implicazioni legali.

La Procura generale di Milano ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza d’appello che ha ridotto dall’ergastolo a 24 anni la condanna per Alessia Pifferi, imputata per l’omicidio volontario della figlia Diana, morta nel luglio 2022 dopo essere stata lasciata sola in casa per quasi sei giorni. La donna l’aveva abbandonata per andare dal compagno a Leffe, in Valle Seriana. Nel ricorso, l’avvocato generale Lucilla Tontodonati chiede l’annullamento con rinvio della decisione che ha riconosciuto le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante del vincolo parentale. Una scelta definita illogica e contraddittoria alla luce della gravità del fatto: la bambina, di meno di un anno e mezzo, sarebbe stata abbandonata senza adeguato cibo e acqua, fino a morire di stenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Alessia Pifferi e l’ergastolo cancellato per la figlia lasciata morire. La Procura generale ricorre in Cassazione: “Orrore sull’essere più fragile”Milano Ha abbandonato "da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire", per "quasi sei giorni", "l'essere umano più fragile e...

La Procura ricorre in Cassazione contro l’annullamento dell’ergastolo a Alessia Pifferi: “Condotta che fa orrore”La Procura di Milano fa ricorso in Cassazione contro il mancato ergastolo per Alessia Pifferi, la 40enne condannata per aver fatto morire di stenti...

Tutti gli aggiornamenti su Ergastolo annullato.

Ergastolo annullato a Pifferi, ricorso in Cassazione: Un orrore l’abbandono della piccola DianaIl 5 novembre scorso la sentenza di secondo grado non ha accolto la richiesta della Procura e, invece dell’ergastolo, ha comminato a Pifferi 24 anni di carcere per l’omicidio volontario della figliole ... bergamonews.it

La Procura ricorre in Cassazione contro l’annullamento dell’ergastolo a Alessia Pifferi: Condotta che fa orroreLa Procura di Milano fa ricorso in Cassazione contro il mancato ergastolo per Alessia Pifferi, la 40enne condannata per aver fatto morire di stenti la ... fanpage.it