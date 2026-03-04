La Procura generale ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha annullato l’ergastolo per una donna condannata per aver lasciato morire la figlia, rimasta sola in casa e prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire. La decisione arriva dopo che il giudice ha deciso di cancellare la condanna, suscitando reazioni di sdegno per quanto avvenuto alla bambina.

Milano Ha abbandonato "da sola in casa, prigioniera di un lettino da cui non poteva uscire", per "quasi sei giorni", "l'essere umano più fragile e totalmente dipendente da lei", ossia sua figlia Diana di meno di un anno e mezzo, con una condotta che fa "orrore" e ha continuato a "mentire", senza mostrare alcuna "resipiscenza". Alessia Pifferi e la piccola Diana Lo scrive l'avvocato generale Lucilla Tontodonati della Procura generale di Milano, diretta da Francesca Nanni, nel ricorso in Cassazione con cui chiede di annullare con rinvio per un nuovo processo la sentenza di secondo grado del 5 novembre che ha cancellato l'ergastolo per Alessia Pifferi, condannandola a 24 anni per l'omicidio volontario della figlia del luglio 2022. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Pifferi e l’ergastolo cancellato per la figlia lasciata morire. La Procura generale ricorre in Cassazione: “Orrore sull’essere più fragile”

Leggi anche: Niente ergastolo per Alessia Pifferi, la procura ricorre in Cassazione

Alessia Pifferi “fragile” e “lapidata dai media”: ecco perché la Corte d’Appello ha cancellato l’ergastoloMilano – "Non vi sono i presupposti per affermare, con fondamento, che il comportamento processuale" di Alessia Pifferi "successivo" alla morte della...

Contenuti utili per approfondire Alessia Pifferi.

Temi più discussi: Caso Pifferi, la partita finale: in Cassazione arriva il legale torinese Scaramozzino; I colleghi di Cinturrino indagati sono stati trasferiti; Sanremo, la musica fa bene ai bimbi, ogni età ha i suoi benefici ma 'migliora capacità cognitive'; Alessia nell’inferno di Dubai | Ho visto i missili dall’albergo siamo in qualcosa di più grande di noi.

Niente ergastolo per Alessia Pifferi, la procura ricorre in CassazioneSotto accusa la concessione delle attenuanti generiche. Ricorrono anche la madre e la sorella della donna che fece di morire di stenti sua figlia Diana ... milanotoday.it

Morte di Diana Pifferi, ricorso in Cassazione: L’orrore di abbandonare l’essere umano più fragileLa procura generale ricorre contro la decisione di annullare l’ergastolo e chiede un nuovo processo a carico della madre Alessia: Non conta la risonanza ... milano.repubblica.it

“L’unica finalità perseguita era quella di evitare l'ergastolo a Alessia Pifferi, mettendola in condizioni di richiedere e ottenere una perizia psichiatrica” Il pm di Milano Francesco De Tommasi ricorre contro l’assoluzione delle due psicologhe coinvolte nel caso Al facebook