M5s verso le Comunali | Vogliamo una Legnano autonoma ma lontano da Azione

Il Movimento 5 Stelle si prepara alle elezioni comunali di Legnano con l’obiettivo di promuovere un’amministrazione più autonoma, ma mantenendo le distanze da altri schieramenti politici. La sfida rappresenta anche un momento di verifica per capire quali strategie adottare a livello regionale nei prossimi anni, e la campagna elettorale si concentra sulla proposta di un modello di gestione locale orientato alle esigenze della città.

Legnano, 26 febbraio 2026 – Le Amministrative? In casa M5s non sono solo una competizione locale ma "la prova su cui misurarsi per comprendere quale direzione intenda assumere il campo progressista in Lombardia nei prossimi anni". Quanto basta per mettere dunque in discussione "la presenza di componenti riconducibili ad Azione" nella coalizione che sostiene il sindaco uscente Lorenzo Radice. Dopo che era stato lo stesso Movimento locale a prendere per primo le distanze dalla coalizione che sostiene Radice, sostenendo un altro candidato sindaco, ora sono gli esponenti regionali a fare appello "alla coerenza del campo progressista".

Marcianise, Azione sarà in campo con una lista autonoma alle prossime elezioni comunaliIeri sera, presso la sede del Coordinamento cittadino di Azione a Marcianise, si è tenuta una riunione operativa alla presenza della dirigenza...

Avellino: Campo Largo all’orizzonte, Noi di Centro e M5S verso un’alleanza per le comunali.Avellino si prepara a una nuova fase politica, con il coordinatore regionale di Noi di Centro, Pasquale Giuditta, che rilancia con forza l'idea di un...

