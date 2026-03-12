Immigrazione niente slogan ma un lavoro serio e concreto

In un intervento recente, un rappresentante ha sottolineato l'importanza di affrontare il tema dell’immigrazione con un approccio serio e concreto, evitando slogan superficiali. Ha dichiarato che per gestire questa questione è necessario rispettare le regole e mantenere un equilibrio, poiché le soluzioni semplicistiche non portano risultati duraturi e rischiano di creare false speranze.

"Sull’immigrazione servono serietà, equilibrio e rispetto delle regole. Le scorciatoie non risolvono problemi complessi e rischiano solo di alimentare illusioni". E’ quanto dichiarano Amedeo Gabbrielli e Barbara Chelli, esponenti dei Popolari Civici per Grosseto. "In queste settimane alcuni partiti stanno raccogliendo firme parlando di remigrazione con toni radicali, come se bastasse una soluzione semplice per affrontare una questione complessa come quella dei flussi migratori. È una semplificazione pericolosa e irrealistica, che rischia di alimentare divisioni e contrapposizioni". I due esponenti ribadiscono con chiarezza il principio della legalità: "Chi è clandestino o commette reati non può restare in Italia e deve essere rimpatriato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Immigrazione, niente slogan ma un lavoro serio e concreto" Articoli correlati Minerva Aretina, Fratelli d’Italia Arezzo: “Un risultato costruito con un lavoro politico serio e concreto”Arezzo, 24 gennaio 2026 – Minerva Aretina, Fratelli d’Italia Arezzo: “Un risultato costruito con un lavoro politico serio e concreto”. Buonajuto ad Anteprima24: “Fondamentale l’esperienza da sindaco, niente slogan ma risposte ai cittadini”Ciro Buonajuto, ex sindaco di Ercolano, oggi consigliere regionale e presidente della Prima Commissione. Something Is Changing in Western Society. Let’s Talk About It.