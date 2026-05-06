Alessandria | sondaggio online per migliorare i servizi digitali

È stato avviato un sondaggio online rivolto ai cittadini di Alessandria per raccogliere feedback sui servizi digitali offerti dal Comune. L’obiettivo è identificare i problemi più frequenti riscontrati dagli utenti sui portali comunali e capire come le opinioni dei cittadini possano influenzare i tempi di aggiornamento e miglioramento dei servizi stessi. La partecipazione è aperta a tutti i residenti interessati a condividere le proprie esperienze.

? Cosa scoprirai Quali sono i problemi reali che incontri sui portali del Comune?. Come influirà il tuo parere sulla velocità dei servizi digitali?. Chi deciderà quali strumenti tecnologici migliorare per la città?. Perché il Comune ha scelto proprio questo metodo per ascoltarti?.? In Breve Iniziativa inserita nel contesto della quarta edizione dell'osservatorio ICity Club promosso da FPA.. Indagine focalizzata su accessibilità portali e soddisfazione utenti per ridurre burocrazia ad Alessandria.. Analisi dati prevista per definire priorità strategiche e investimenti tecnologici futuri nel territorio.. Il Comune di Alessandria lancia questa settimana una nuova indagine conoscitiva sui propri servizi digitali, invitando la cittadinanza a compilare un questionario online per valutare l’efficacia delle piattaforme comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: sondaggio online per migliorare i servizi digitali Notizie correlate Leggi anche: Innovazione, Edge Cloud Computing: al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali Servizi digitali del Comune: arrivano anche i certificati di stato civile ottenibili onlineANCONA – Si amplia l’offerta dei servizi digitali offerti dal Comune di Ancona e prende forma un accesso sempre più diretto ai documenti personali.