Innovazione Edge Cloud Computing | al via sperimentazioni per migliorare servizi digitali

Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha annunciato l'avvio di sperimentazioni nel campo dell'Edge Cloud Computing. L'obiettivo è migliorare i servizi digitali attraverso nuove soluzioni tecnologiche. Le prove coinvolgono enti pubblici e aziende private, che testeranno sistemi di elaborazione dati più vicini agli utenti. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel settore delle infrastrutture digitali in Italia.

Roma, 3 mar. (Labitalia) - Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha sottoscritto tre convenzioni con Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, capofila dei tre raggruppamenti risultati aggiudicatari del finanziamento destinato alla realizzazione di progetti di sperimentazione su piattaforme di Edge Cloud Computing (Ecc). Le sperimentazioni, si legge in una nota, saranno condotte su infrastrutture Ecc installate presso nodi di accesso della rete fissa (Point of Presence) eo nei punti di aggregazione delle stazioni radio base della rete mobile (ovvero nei nodi che raccolgono il traffico proveniente dalle antenne), con l'obiettivo di valutarne le prestazioni in contesti operativi reali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Reply al MWC26 con la prima applicazione robotica Cloud-Native attivata sull'Edge Continuum federato. Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM, e Vodafone hanno federato con successo i propri ambienti Edge, consentendo l'implementazione delle...

FiberCop e Microsoft Italia hanno formalizzato un'intesa strategica finalizzata allo sviluppo di un sistema di edge cloud nazionale.

