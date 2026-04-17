Servizi digitali del Comune | arrivano anche i certificati di stato civile ottenibili online

Il Comune di Ancona ha ampliato i servizi digitali disponibili per i cittadini, introducendo la possibilità di ottenere online i certificati di stato civile. Questa novità permette di accedere ai documenti personali in modo più semplice e rapido, senza dover recarsi di persona negli uffici comunali. L’obiettivo è facilitare le pratiche amministrative attraverso l’uso di piattaforme digitali, offrendo un servizio più efficiente e accessibile.

ANCONA – Si amplia l’offerta dei servizi digitali offerti dal Comune di Ancona e prende forma un accesso sempre più diretto ai documenti personali.Per la prima volta infatti i cittadini possono ottenere in autonomia online alcuni certificati di stato civile, dopo quelli anagrafici già disponibili.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Certificati anagrafici e di stato civile: estesa l’esenzione dal bollo tramite ANPR. Comune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,... Tutti i servizi comunali a portata di smartphone: online l'app del Comune di CataniaIn occasione delle celebrazioni di Sant'Agata, l’app include una sezione dedicata con informazioni su storia, programma delle festività, trasporti e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Aggiornamento servizi digitali – Ufficio Casa; Pesaro, dal 1° agosto le raccomandate saranno inviate in formato digitale. Ecco le indicazioni per i cittadini; Il Comune di Catania lancia il questionario sui servizi digitali; Informatica e servizi digitali più semplici, a Sassari ecco i punti di facilitazione. Comune Roma: bloccati per giorni i servizi digitali. Stop a certificati anagrafici e pagamenti«Service unavailable», servizio non disponibile. Il messaggio è apparso per giorni (da venerdì 22 marzo secondo le opposizioni, «dal tardo pomeriggio di lunedì 25 marzo» secondo Andrea Catarci, ... roma.corriere.it Il sito internet del Comune si rinnova grazie al bando Pnrr: nuovi servizi digitali per i cittadiniIl sito internet del Comune si rinnova. Grazie a un bando di finanziamento Pnrr, l’ente ha predisposto un progetto di adeguamento alle caratteristiche richieste dalle normative in vigore. I siti ... ilgiorno.it PRESELEZIONE "ISTRUTTORE PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO E I SERVIZI DIGITALI" regione LOMBARDIA - PUBBLICAZIONE DEL TEST CON CORREZIONI. Ho letto il mio test corretto, e a parte quello che già sapevo di aver sbagliato, ho trovato c - facebook.com facebook Il Comune di #Latina aggiorna i servizi digitali dell'ufficio #casa per facilitare la compilazione e la modifica delle istanze. x.com