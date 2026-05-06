Alessandria | nel centro l’indifferenziato passa a una volta a settimana
A partire dalla prossima settimana, nel centro cittadino la raccolta dell’indifferenziato avverrà una sola volta invece di due. Questa modifica interesserà soprattutto i commercianti, che dovranno riorganizzare gli spazi di stoccaggio dei rifiuti. La riduzione delle frequenze di raccolta potrebbe comportare un cambiamento nelle modalità di smaltimento e potenzialmente influire sull’aspetto delle strade, con possibili rischi per il decoro urbano.
? Cosa scoprirai Come cambieranno gli spazi di stoccaggio per i commercianti del centro?. Quali rischi corre il decoro urbano con meno passaggi di raccolta?. Chi dovrà gestire l'eventuale aumento dei rifiuti nei giorni intermedi?. Quanto inciderà questo nuovo sistema sulle bollette delle utenze centrali?.? In Breve Sperimentazione nel quartiere Centro valida dal 18 maggio fino al 31 dicembre 2026. Amag Ambiente gestirà operativamente i nuovi calendaggi per le utenze del centro. Riduzione passaggi impatta stoccaggio rifiuti per botteghe e abitazioni del centro storico. Il piano prevede monitoraggio costante per testare la tenuta del sistema urbano.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Alessandria, caos rifiuti nel centro: meno ritiro e costi più alti? Cosa sapere Buzzi Langhi contesta il passaggio a un solo ritiro settimanale dell'indifferenziata ad Alessandria.
Parlasco: si cerca una farmacia che possa vendere i medicinali una volta a settimanaIl Comune, commissariato dallo scorso febbraio, ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere manifestazioni di interesse.
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Alessandria, al Dairi si cura anche con musica e teatro; Un solo ritiro dei rifiuti indifferenziati nel centro di Alessandria: l'elenco delle vie coinvolte e il calendario; Alessandria, un’ampia offerta di eventi dal 9 al 22 maggio per accogliere il Giro d’Italia; ABC Sicurezza Alessandria, alfabetizzazione per la sicurezza.
Rifiuti Alessandria: ancora in stand by l’avvio dei nastri trasportatori utili a una raccolta più veloceALESSANDRIA - Inizialmente previsto entro fine novembre 2025 e poi entro l'inizio di maggio 2026, per l'avvio dei due nastri trasportatori nel centro di ... radiogold.it
Un solo ritiro dei rifiuti indifferenziati nel centro di Alessandria: l’elenco delle vie coinvolte e il calendarioALESSANDRIA - L'amministrazione comunale ha diramato l'elenco delle vie del centro storico di Alessandria coinvolte dalla sperimentazione: il ritiro una ... radiogold.it
Comolli e Chiellini ad Alessandria per #Juve Next Gen-Pianese x.com
Leggo. . Un uomo di 61 anni è morto soffocato in una mansarda di Alessandria dopo essere rimasto legato per ore. A quasi dieci anni dai fatti, oltre alla condanna definitiva della donna per omicidio colposo, è arrivata anche la decisione del Tribunale civile sul - facebook.com facebook