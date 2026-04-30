Alessandria caos rifiuti nel centro | meno ritiro e costi più alti

A Alessandria, nel centro città, si è verificato un aumento dei rifiuti non raccolti, con un conseguente calo delle frequenze di ritiro e un incremento dei costi per il servizio. Buzzi Langhi ha espresso dissenso riguardo alla decisione di ridurre a un solo ritiro settimanale dell’indifferenziata, sollevando preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti e sullo stato di degrado dell’area. La questione sta attirando l’attenzione tra residenti e amministrazione comunale.

? Cosa sapere Buzzi Langhi contesta il passaggio a un solo ritiro settimanale dell'indifferenziata ad Alessandria.. La riduzione dei passaggi nel centro storico comporta aumenti della Tari per i residenti.. Il consigliere comunale di Forza Italia Davide Buzzi Langhi ha attaccato duramente la nuova sperimentazione sulla raccolta dei rifiuti ad Alessandria, denunciando come il passaggio da due a un solo ritiro settimanale dell’indifferenziata nel centro storico colpisca i cittadini con costi più alti e servizi meno efficienti. La decisione dell’amministrazione di ridurre la frequenza dei passaggi per l’indifferenziata ha immediatamente innescato una polemica politica e sociale tra chi vive le strade del cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, caos rifiuti nel centro: meno ritiro e costi più alti Notizie correlate Mille star di Hollywood firmano contro la fusione Warner e Paramount che si tradurrà in “meno opportunità nella produzione, costi più alti e meno scelta per il pubblico”Il mondo del cinema si mobilita contro una delle più grandi fusioni tra colossi industriali. Emilia-Romagna: Antitrust indaga sui bandi rifiuti, rischio concorrenza limitata e costi più alti per i cittadini.L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) ha aperto un’indagine sulle procedure di assegnazione per la raccolta dei rifiuti... Una raccolta di contenuti L'Autorithy boccia le tariffe pugliesi per la raccolta dei rifiuti. I Comuni nel caos: a rischio aumenti della TariLa delibera dell'Arera ha dichiarato illegittimi i piani economici di 63 appalti, ma probabilmente verranno fermati anche tutti gli altri. Verso una pioggia di ricorsi Il metodo con cui l’Agenzia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rifiuti nei terreni destinati al fotovoltaico, sette indagatiI carabinieri del Gruppo tutela ambientale e sicurezza energetica di Milano e del Noe di Alessandria hanno eseguito perquisizioni e sequestri nell’ambito dell’indagine denominata Riempimento, su una ... rainews.it