Accoltellato alla schiena dalla compagna | l' ipotesi dell' incidente durante un gioco erotico

Ieri sera, in un appartamento di via a Mestre, un uomo è rimasto ferito alla schiena con un coltello. La sua compagna è stata coinvolta nell’incidente, avvenuto intorno alle 19. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto, ancora da chiarire, che potrebbe aver avuto origine da un gioco erotico. Nessuna altra persona è coinvolta e non sono stati ancora forniti dettagli aggiuntivi.

MESTRE (VENEZIA) - È finita con un uomo accoltellato alla schiena una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire avvenuta ieri attorno alle 19 all’interno di un appartamento di via Miranese. Il ferito è un uomo di 49 anni; con lui, in casa, c’era la compagna, una donna di 37 anni. Entrambi italiani, della zona e conviventi da tempo. In un primo momento si era pensato a una lite domestica degenerata nella violenza. I carabinieri, intervenuti pochi minuti dopo l’allarme, avevano infatti ricostruito un acceso diverbio tra i due culminato con il colpo di coltello. Con il passare delle ore, però, la versione dei fatti avrebbe iniziato a cambiare e gli investigatori stanno ora valutando un’ipotesi diversa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Accoltellato alla schiena dalla compagna: l'ipotesi dell'incidente durante un gioco erotico Articoli correlati 25enne accoltellato alla schiena durante una rapina: orrore in ItaliaVia Argine, a Napoli, è una delle arterie principali della zona Orientale della città: collega l’area portuale al quartiere di Ponticelli ed è... Genova, 17enne accoltellato alla schiena durante la movida notturnaUn ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena nel centro storico di Genova durante la notte. Approfondimenti e contenuti su Accoltellato alla schiena dalla... Temi più discussi: Genova, sedicenne accoltellato alla schiena durante la movida. Ricoverato in codice rosso; Sangue nella notte: 17enne accoltellato alla schiena; Diciassettenne accoltellato alla schiena nei vicoli di Genova, non è in pericolo di vita; Accoltellato alla schiena durante la movida a Genova, 17enne dimesso dall’ospedale. Ragazzo di 18 anni accoltellato alla schiena nei vicoli. Caccia all’aggressore mentre la politica si divideGenova. Momenti di tensione la scorsa notte nel centro storico genovese, dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato alla schiena. L’episodio si è verificato poco dopo l’una di notte, in zona Sant ... genova24.it Genova, 16enne accoltellato alla schiena in pieno centro storico: è grave. Colpito con un solo fendente, l'aggressore si è dileguatoIl ragazzo ricoverato in ospedale è in prognosi riservata. L'aggressione nel cuore della movida, le decine di ragazzi presenti non hanno fornito dettagli utili ... corriere.it Napoli- 15enne accoltellato durante una tentata rapina fallita: Indagini in corso Servizio di #SimonaLazzaro #NanoTG #NanoTV - facebook.com facebook Quattordicenne accoltellato sul bus a Genova Rivarolo x.com