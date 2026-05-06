Alessandria | i Salesiani Cooperatori festeggiano 150 anni di impegno

A Alessandria, i Salesiani Cooperatori hanno celebrato i 150 anni di attività dedicata al servizio della comunità. Durante l'evento, è stato annunciato che al Centro Don Bosco si terranno incontri con esperti specializzati in temi legati al benessere sociale. La relazione tra la missione salesiana e l'economia del quartiere Cristo sarà uno dei focus principali delle discussioni, coinvolgendo figure professionali del settore.

? Cosa scoprirai Chi sono gli esperti che discuteranno del benessere sociale al Centro Don Bosco?. Come si intrecciano la missione salesiana e l'economia del quartiere Cristo?. Quali sfide affronteranno i relatori per il futuro dei giovani fragili?. Perché la medicina funzionale e il volontariato dialogheranno durante la serata?.? In Breve Sabato 9 maggio 2026 ore 21 presso il Centro Don Bosco di Alessandria. Esibizioni del Gruppo Danza del Bosco e del coro di Guido Astori. Relatori Sabrina Camilli, Lodovico Como, Enzo Cirimele e Federico Violo. Dialogo tra associazioni commerciali del quartiere Cristo e volontariato di Valenza. Sabato 9 maggio 2026 alle ore 21 il Centro Don Bosco di Alessandria ospiterà la celebrazione per i 150 anni dei Salesiani Cooperatori, un traguardo che affonda le radici nella fondazione del 9 maggio 1876.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria: i Salesiani Cooperatori festeggiano 150 anni di impegno Notizie correlate Polizia di Stato: 150 allievi ad Alessandria per una maratona di sangueAd Alessandria, il 233° corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato ha dato inizio a un percorso di solidarietà che coinvolge direttamente la... Salesiani in festa per i 125 anni della parrocchiaParrocchia dei Salesiani in festa per i 125 anni della consacrazione della Chiesa di nostra Signora della Neve. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Sabato 9 maggio la festa per i 150 anni dei Salesiani Cooperatori. Salesiani Cooperatori, 150 anni di impegno: serata speciale ad Alessandria tra musica e testimonianzeALESSANDRIA - Sabato 9 maggio alle 21 al Centro Don Bosco di Alessandria, in corso Acqui 398, si terrà una serata di festa e condivisione per celebrare i ... radiogold.it Sabato 9 maggio la festa per i 150 anni dei Salesiani CooperatoriALESSANDRIA - Sabato 9 maggio 2026, alle 21, al Centro Don Bosco di Alessandria è in programma una serata di festa, condivisione e ascolto per celebrare i ... radiogold.it