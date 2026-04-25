Salesiani in festa per i 125 anni della parrocchia

La parrocchia dedicata a nostra Signora della Neve, gestita dai Salesiani, ha celebrato i 125 anni dalla sua consacrazione con una cerimonia speciale. La comunità si è riunita per commemorare questa ricorrenza, che segna più di un secolo di attività religiosa e presenza sul territorio. La festa ha coinvolto fedeli e membri dell’istituzione religiosa, con momenti di preghiera e celebrazioni liturgiche.

Parrocchia dei Salesiani in festa per i 125 anni della consacrazione della Chiesa di nostra Signora della Neve. "Lunedì 27 aprile festeggeremo un secolo e venticinque anni – afferma don Stefano Pastorino, parroco della parrocchia salesiana spezzina dall’ottobre scorso – da quanto venne aperto al culto il nostro santuario che fu voluto proprio da don Bosco. Alle 18 il vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Paletti celebrerà una messa solenne per celebrare questo anniversario". A concelebrare col vescovo Palletti (nella foto) insieme all’attuale parroco ci saranno i suoi predecessori, come parroci don Andrea Marianelli, don Gianni D’Alessandro e don Mirko Mochi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salesiani in festa per i 125 anni della parrocchia Notizie correlate Leggi anche: Mito Royal Enfield. Festa dei 125 anni con la Classic 650 Giornata Marconi: i 125 anni della comunicazione wireless transatlantica e i 130 anni dal primo brevettoA 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica e a 130 anni dal primo brevetto di Guglielmo Marconi, la Fondazione Guglielmo Marconi,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salesiani in festa per i 125 anni della parrocchia; Festa della Scuola 2026; Torna la Festa universitaria di primavera all’Istituto Salesiano: si parte con Allenati al silenzio insieme agli atleti olimpici e paralimpici; Italia – Festa del Movimento Giovanile Salesiano del Sud Italia - ANS. Salesiani in festa per i 125 anni della parrocchiaParrocchia dei Salesiani in festa per i 125 anni della consacrazione della Chiesa di nostra Signora della Neve. Lunedì ... lanazione.it Spagna: Salesiani, in tutto il Paese celebrazioni ed eventi per la festa di san Giovanni BoscoLe case salesiane in Spagna organizzano numerose iniziative per celebrare sabato 31 gennaio la festa di san Giovanni Bosco, in particolare celebrazioni religiose, attività ludiche, spettacoli teatrali ... agensir.it Festa Popolare Maria Ausiliatrice 2026 - Salesiani Chioggia STAND GASTRONOMICO nei giorni 16-17 | 23-24 | 30-31 maggio, dalle ore 19.00 - facebook.com facebook