Alessandria 61enne morto durante gioco erotico con l’amante | 450mila euro alla famiglia

A Alessandria, un uomo di 61 anni è deceduto durante un incontro a sfondo erotico con la sua amante. L’incidente ha portato alla condanna dell'amante per omicidio colposo e al pagamento di un risarcimento di 450 mila euro alla famiglia della vittima. La vicenda ha attirato l'attenzione sull’incidente che si è verificato durante il gioco, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Una storia risalente a dieci anni fa conosce oggi un punto di svolta. In un appartamento diAlessandria, l’11 luglio del 2016 un uomo di61 anni morì a causa di un gioco erotico finito male con la sua amante.La donna era stata definitivamente condannata peromicidio colposodalla corte d’Assise d’Appello di Torino ma rimanevano da chiarire irisarcimenti dei danni ai familiari. L’amante, oltre alla condanna, doveva risarcire il danno cagionato alle parti civili “da liquidare in separato procedimento civile“. La sentenza è poi passata in giudicato e quindi ilTribunale civile di Alessandriaha avviato il procedimento per la quantificazione del danno su richiesta del legaleMassimo Grattarola.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Alessandria, 61enne morto durante gioco erotico con l’amante: 450mila euro alla famiglia SHOCK AD ALESSANDRIA: 61ENNE MUORE DURANTE GIOCO EROTICO CON L'AMANTE. ALLA FAMIGLIA 450 MILA EURO Notizie correlate Alessandria, morte durante gioco erotico: risarcimento da 450mila euroABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale Il tribunale civile di Alessandria ha stabilito che una donna dovrà risarcire con 450mila euro la... Morto durante il bondage ad Alessandria: amante condannata a un maxi-risarcimento da 450mila euroUna donna è stata condannata a risarcire con 450mila euro la famiglia di un uomo di 61 anni morto soffocato dieci anni fa mentre praticava il bondage... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro. Uomo di 61 anni muore soffocato durante un gioco erotico con l’amante: la donna dovrà risarcire 450mila euroAd Alessandria, nel 2016, i sanitari del 118 erano intervenuti in una mansarda per salvare la vita a un uomo di 61 anni. Nonostante il tempestivo intervento, l’uomo è stato dichiarato morto per soffoc ... blitzquotidiano.it Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euroLa sentenza del Tribunale di Alessandria, in sede civile, dopo la condanna definitiva per omicidio colposo della donna che era in compagnia della vittima. L'uomo era morto dopo alcune ore di agonia, l ... torino.corriere.it