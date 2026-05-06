Alessandria 150 anni di geometri | convegno tra storia e futuro

A Alessandria si è tenuto un convegno per celebrare i 150 anni di attività dei geometri, momento in cui si è ripercorsa l’evoluzione della professione, dai primi disegni manuali alle più moderne tecnologie digitali. Durante l’evento sono stati presentati un nuovo volume che raccoglie memorie storiche e approfondimenti sul percorso compiuto nel tempo. La giornata ha coinvolto professionisti, studiosi e appassionati del settore.

? Cosa scoprirai Come si è evoluta la professione dai primi disegni alle nuove tecnologie?. Quali memorie storiche sono state raccolte nel nuovo volume del Professore?. Come influenzeranno i dibattiti della tavola rotonda le nuove generazioni di tecnici?. Quali sfide concrete affronteranno i geometri per lo sviluppo urbano di Alessandria?.? In Breve Evento il 28 maggio presso l'Aula Magna dell'Istituto Vinci Nervi Fermi.. Presentazione del volume storico curato dal Professor Roberto Livraghi.. Tavola rotonda dalle ore 8 alle 14 sui bisogni del territorio.. Analisi del legame tra formazione tecnica e sviluppo urbano locale.. Il 28 maggio prossimo Alessandria celebra i 150 anni della categoria dei geometri con un importante convegno programmato presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore Vinci Nervi Fermi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, 150 anni di geometri: convegno tra storia e futuro Notizie correlate Alessandria: i Salesiani Cooperatori festeggiano 150 anni di impegno? Cosa scoprirai Chi sono gli esperti che discuteranno del benessere sociale al Centro Don Bosco? Come si intrecciano la missione salesiana e... UCID Lombarda: 80 anni di storia, tra impegno sociale, crescita economica e sfide future al convegno UCID.L’Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: 150 anni dei Geometri ad Alessandria: il 28 maggio convegno e tavola rotonda; Sabato 9 maggio la festa per i 150 anni dei Salesiani Cooperatori; Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro; Alessandria d'Egitto, recuperati 22 blocchi del mitologico faro scoperto dopo duemila anni: era una delle sette meraviglie del mondo antico. Salesiani Cooperatori, 150 anni di impegno: serata speciale ad Alessandria tra musica e testimonianzeALESSANDRIA - Sabato 9 maggio alle 21 al Centro Don Bosco di Alessandria, in corso Acqui 398, si terrà una serata di festa e condivisione per celebrare i ... radiogold.it 150 anni dei Geometri ad Alessandria: il 28 maggio convegno e tavola rotondaALESSANDRIA - Giovedì 28 maggio 2026 appuntamento con i 150 anni dei Geometri in Alessandria. Nell'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore ... radiogold.it Oggi 5.5.2026 cielo spettacolare con grandi nuvoloni, ma acqua pochissima. San Giuliano Nuovo Prov. di Alessandria - facebook.com facebook Alessandria, 61enne muore durante un gioco erotico: alla famiglia un risarcimento di 450 mila euro x.com