UCID Lombarda | 80 anni di storia tra impegno sociale crescita economica e sfide future al convegno UCID

L’UCID Lombarda ha festeggiato gli ottant’anni di attività, un percorso iniziato nel 1943 per promuovere l’impegno sociale e lo sviluppo economico tra i dirigenti cattolici della regione. Durante il convegno, i membri hanno discusso delle sfide attuali, come la digitalizzazione e la sostenibilità, e hanno condiviso le esperienze di imprenditori che hanno contribuito alla crescita locale. La cerimonia si è tenuta in una sala affollata, con testimonianze di figure storiche e giovani imprenditori, tutti uniti dalla stessa passione per il territorio.

Ottant'anni di Imprenditoria Cristiana: L'UCID Lombarda Riflette sul Passato e Progetta il Futuro. L'Unione Cattolica Imprenditori e Dirigenti (UCID) del Gruppo Lombardo celebra un traguardo importante: ottant'anni di attività. Il 25 febbraio, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si terrà un convegno dedicato a ripercorrere il ruolo dell'imprenditoria cristiana nel panorama economico e sociale italiano, analizzando l'evoluzione dell'identità imprenditoriale, la responsabilità sociale e il contributo alla crescita del Paese. Le Radici nel Dopoguerra e l'Evoluzione dell'Impegno Sociale.