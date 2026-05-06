Alessandra Ricchizzi ha condiviso i dettagli di un trattamento facciale eseguito su Dua Lipa. I protocolli viso della professionista sono molto richiesti anche tra le star internazionali. Ricchizzi ha spiegato i passaggi principali del trattamento, senza entrare nel dettaglio delle tecniche. La cantante ha ricevuto il trattamento presso il suo studio, e Ricchizzi ha descritto l’esperienza come positiva. La sessione si è svolta senza complicazioni o variazioni rispetto alle consuete pratiche.

Cosa contraddistingue il suo lavoro di facialist? «La mia firma è la passione smisurata che nutro per questo lavoro, la tenacia che metto in ogni cosa che faccio e il risultato immediato, ma soprattutto duraturo che so di poter garantire con i miei trattamenti in cabina. È tutto olistico: il tocco sul viso crea un’energia unica che appartiene a ogni persona, e forse è proprio questa energia ad avermi guidata nel mio percorso». Come nasce il suo protocollo “Cambio Pelle”? «Ci ho lavorato tanto. Posso dire che è un trattamento che fa davvero la differenza sulla qualità della pelle e che ho il piacere di insegnare anche nei miei corsi. Ho creato una sinergia di metodiche, per assicurarmi di agisce su più fronti: rughe, macchie, lassità cutanea e disidratazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandra Ricchizzi racconta il trattamento facial che ha fatto a Dua Lipa

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