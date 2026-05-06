Ti faccio vedere GF Vip la reazione di Antonella Elia a Alessandra Mussolini finalista e poi lo scontro

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si sono verificati momenti intensi tra i concorrenti e in studio. Antonella Elia ha mostrato una reazione particolare dopo la notizia della finale di Alessandra Mussolini, suscitando discussioni tra i presenti. La serata ha visto anche confronti diretti tra alcuni partecipanti, con confronti verbali che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La puntata si è conclusa con diverse sorprese e confronti tra i protagonisti.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato una serata ad alta tensione tra televoti, verdetti e scontri in studio. Alessandra Mussolini ha conquistato il posto da seconda finalista del reality show di Canale 5 battendo al televoto Adriana Volpe, ma il risultato ha immediatamente provocato la dura reazione di Antonella Elia. E proprio tra la Elia e la neo finalista, poco dopo, sarebbero volate parole pesantissime pronunciate da Alessandra contro la rivale. Nel corso della diretta del 5 maggio, Ilary Blasi ha guidato il televoto decisivo che ha ristretto la corsa alla finale fino al testa a testa tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Appena si sveglia inizia a rompere, è un incubo. ” Così Antonella Elia ha commentato la tensione che ormai si respira ogni mattina al Grande Fratello Vip tra lei e Alessandra Mussolini. Questa volta il motivo della discussione è stata la postazione davanti allo s - facebook.com facebook