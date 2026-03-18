GF Vip 2026 cachet shock per Alessandra Mussolini | 350mila euro garantiti? Scoppia il caso

Alessandra Mussolini avrebbe ricevuto un cachet di 350mila euro per partecipare al GF Vip 2026. La notizia ha suscitato molte reazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Il reality show è appena iniziato e già si parla di cifre record legate alla partecipazione di alcuni concorrenti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Quanto guadagna Alessandra Mussolini al GF Vip 2026? L’indiscrezione che fa discutere. Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche ore, ma fuori dalla Casa è già scoppiato un caso. Non riguarda nomination, alleanze o strategie di gioco. Riguarda i soldi. E tanti. Secondo un’indiscrezione lanciata dal sito di Davide Maggio, Alessandra Mussolini avrebbe firmato un accordo da 350mila euro per partecipare al reality. Una cifra che, se confermata, la collocherebbe tra i concorrenti più pagati di sempre. Ma il dettaglio che sta facendo discutere non è solo l’importo. È la clausola. La clausola che cambia tutto: compenso garantito anche se esce subito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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