Controlli su mezzi pesanti e micromobilità a Bari | 34 violazioni e patenti ritirate

Venerdì 13 febbraio, la polizia locale di Bari e i funzionari della Motorizzazione Civile hanno fermato diversi mezzi pesanti e veicoli di micromobilità, riscontrando 34 infrazioni e ritirando numerose patenti. Durante i controlli, sono stati verificati i documenti di oltre 50 veicoli, e sono stati trovati vari casi di mancanza di assicurazioni e dispositivi di sicurezza non conformi. Un camion è stato fermato in via Napoli perché trasportava merce senza le autorizzazioni previste, mentre alcuni monopattini elettrici sono stati sequestrati per mancanza di assicurazione.

Verifiche congiunte di polizia locale e Motorizzazione tra tachigrafi irregolari, tempi di guida non rispettati e veicoli modificati Controlli congiunti della polizia locale di Bari e dei funzionari della Motorizzazione Civile (MCTC) sono stati effettuati venerdì 13 febbraio, con particolare attenzione ai mezzi pesanti impegnati nel trasporto su strada. Nel corso delle verifiche sono stati sottoposti a controllo 14 veicoli e accertate complessivamente 34 violazioni al Codice della Strada e alla normativa di settore. Tra le irregolarità rilevate figurano una violazione relativa alle prescrizioni della licenza comunitaria per il trasporto internazionale, che ha comportato il fermo amministrativo del complesso veicolare per tre mesi e una sanzione pecuniaria, e due violazioni per tachigrafo non conforme o non funzionante, con conseguente sanzione e ritiro della patente di guida ai fini della sospensione.