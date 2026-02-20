Controlli su mezzi pesanti a Bari | 25 violazioni in due giorni patenti e carte di circolazione ritirate

Nella città di Bari, le autorità hanno scoperto 25 violazioni delle norme sui mezzi pesanti in soli due giorni. Durante i controlli, sono state sequestrate diverse patenti e carte di circolazione irregolari. Le operazioni sono state condotte dalla polizia locale in collaborazione con i funzionari della Motorizzazione Civile, che hanno verificato le condizioni dei veicoli e la documentazione dei conducenti. Tra le infrazioni più frequenti ci sono state irregolarità tecniche e mancata revisione dei mezzi. Le verifiche proseguono per garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

Operazione congiunta tra polizia locale e Motorizzazione: irregolarità su tachigrafi, tempi di guida e trasporti internazionali Ancora controlli mirati e congiunti della polizia locale di Bari insieme ai funzionari della Motorizzazione Civile del capoluogo pugliese. Nelle giornate del 17 e 18 febbraio le verifiche si sono concentrate sui mezzi pesanti in circolazione, nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità nel trasporto professionale. Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 33 veicoli, con 25 violazioni accertate tra infrazioni al Codice della Strada e alla normativa sul trasporto internazionale e sui tempi di guida.