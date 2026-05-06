L’amministrazione comunale di Albisola ha approvato il bilancio 2025, con una cifra di 890mila euro destinata ai servizi rivolti ai cittadini. Nel documento sono stati indicati anche 3,3 milioni di euro accantonati come riserve per coprire eventuali rischi finanziari. La ripartizione delle risorse e le modalità di utilizzo sono state rese note durante una riunione pubblica, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

? Cosa scoprirai Come verranno spesi gli 890mila euro per i servizi cittadini?. Perché l'amministrazione ha accantonato 3,3 milioni di euro per i rischi?. Quali opere pubbliche finanzierà il piano investimenti da 331mila euro?. Come influirà la riserva per i contenziosi sulla gestione del bilancio?.? In Breve 3,3 milioni di euro accantonati per rischi, contenziosi e crediti di dubbia esigibilità.. 1,22 milioni di euro destinati al fondo per i crediti di dubbia esigibilità.. 1,59 milioni di euro isolati per coprire l'eventuale esito di cause legali pendenti.. 331mila euro stanziati per il piano investimenti relativo alle opere pubbliche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albisola, bilancio 2025: 890mila euro per i servizi ai cittadini

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