Vietri FdI | Bilancio tempo scaduto | silenzio grave del Comune a rischio trasparenza e servizi ai cittadini

Vietri di FdI denuncia che il Comune non ha ancora inviato il bilancio, a dieci giorni dalla scadenza del 28 febbraio, rischiando di compromettere trasparenza e servizi ai cittadini. Il Consiglio comunale attende da settimane i documenti necessari per approvare il bilancio, ma finora nulla è stato comunicato. La proroga ministeriale ha spostato i tempi, ma l’assenza di informazioni solleva preoccupazioni sulla gestione amministrativa.

Tarantini Time Quotidiano dieci giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio comunale, fissata al 28 febbraio dopo la proroga ministeriale, il Consiglio comunale non ha ancora ricevuto alcun documento. Si tratta di un fatto estremamente grave. La normativa prevede infatti che tutta la documentazione di bilancio, comprensiva del parere dei revisori, debba essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della seduta di approvazione. È evidente quindi che, a oggi, non esistono più le condizioni per un esame serio, approfondito e trasparente del documento più importante per la vita amministrativa della città.