Opera di Santa Teresa il bilancio del 2025 Erogati più servizi don Alain | Vicini ai nuovi bisogni

Non solo senza fissa dimora tra gli utenti dei servizi, ma anche lavoratori e pensionati senza una casa, donne sole con bambini, e chi, tra utenze e spese, non riesce ad arrivare a fine mese A Ravenna le condizioni di fragilità e di povertà sono in aumento. Lo dimostrano in parte i dati sulle attività di accoglienza presentati dall’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù per l’anno 2025. In particolare, partendo da una delle attività cardine della fondazione, il servizio Docce, Guardaroba e Ristoro, nell’anno appena trascorso sono state 554 le persone che hanno potuto fare una doccia, consumare una colazione o chiedere vestiti puliti.... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Venti nuovi posti alla residenza Maria Teresa: ecco l’ok del Comune: "Una risposta concreta ai bisogni della nostra comunità"Dieci nuovi posti di centro diurno assistenziale per anziani e dieci posti di comunità alloggio per anziani sono stati autorizzati...

Natale 2025, all’Opera di Santa Teresa una cena di beneficenzaNei giorni scorsi l’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù di Ravenna ha ospitato la cena di beneficenza di Coop Alleanza 3.

