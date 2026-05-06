Albignasego 16enne fermato al parco | trovato hashish e munizioni

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato questa mattina al parco di Albignasego. Durante un controllo, il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti nel suo zaino, che conteneva anche munizioni. La polizia ha poi eseguito una perquisizione a domicilio, trovando hashish e altre munizioni. La zona è stata circondata dagli agenti prima di fermare il giovane, che è stato condotto in commissariato per ulteriori accertamenti.

? Cosa scoprirai Cosa ha scoperto il cane Cash durante la perquisizione a domicilio?. Come ha fatto la polizia a circondare il ragazzo nel parco?. Perché il minorenne era già sotto la lente del Questore?. Quali altri oggetti sono stati rinvenuti insieme all'hashish?.? In Breve Perquisizione domestica con unità cinofila Cash: 50 grammi hashish e 15 cartucce sequestrate.. Il minorenne possedeva 8 dosi di hashish già pronte per la vendita.. Intervento scaturito da segnalazioni di residenti nel parco di via Santa Monica.. Denuncia alla Procura per Minorenni per detenzione di droga ai fini spaccio.. Tre pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati hanno intercettato un sedicenne con otto dosi di hashish nel parco di via Santa Monica ad Albignasego nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albignasego, 16enne fermato al parco: trovato hashish e munizioni Notizie correlate Leggi anche: Fermato al parco Querini per dei controlli, in casa nasconde hashish, ecstasy e allucinogeni: arrestato Fermato e trovato con hashish, in casa altri 2 chili: arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di 25 anni, identificato con le iniziali N. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Albignasego. Hashish al parco, fermato un 16enne: sequestri e perquisizione a domicilio; Beccato con hashish in un parchetto di Albignasego, denunciato un 16enne.