Fermato al parco Querini per dei controlli in casa nasconde hashish ecstasy e allucinogeni | arrestato
Un uomo di 31 anni è stato arrestato giovedì al termine di controlli effettuati dalla polizia in un parco della zona. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate e sequestrate diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, ecstasy e allucinogeni. L’arresto è stato effettuato dopo che l’uomo era stato fermato in un parco durante un controllo di routine.
Hashish, ecstasy e allucinogeni. Sono le sostanze trovate in casa di un 31enne residente a Pravisdomini, arrestato giovedì dalla polizia al termine di uno dei tanti controlli sul territorio Pordenonese. Cos'è successoI fatti sono iniziati al parco Querini, una delle zone più volte presidiate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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