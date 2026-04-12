Fermato al parco Querini per dei controlli in casa nasconde hashish ecstasy e allucinogeni | arrestato

Un uomo di 31 anni è stato arrestato giovedì al termine di controlli effettuati dalla polizia in un parco della zona. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate e sequestrate diverse sostanze stupefacenti, tra cui hashish, ecstasy e allucinogeni. L’arresto è stato effettuato dopo che l’uomo era stato fermato in un parco durante un controllo di routine.