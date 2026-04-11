Fermato e trovato con hashish in casa altri 2 chili | arrestato

Da anteprima24.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, un giovane di 25 anni è stato arrestato e portato agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito a una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati circa 2 chili di hashish, oltre a una quantità di droga che aveva con sé al momento del fermo. La polizia ha sequestrato la sostanza e condotto gli accertamenti necessari.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 25 anni, identificato con le iniziali N.Z., è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella notte con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il provvedimento è scaturito a seguito di un controllo nel corso del quale il giovane è stato fermato e trovato in possesso di un primo involucro contenente hashish. L’atteggiamento e le circostanze hanno indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione presso l’abitazione del 25enne. Proprio all’interno dell’appartamento è avvenuta la scoperta più rilevante: gli investigatori hanno rinvenuto circa 2 chilogrammi di hashish, abilmente occultati all’interno di un frigorifero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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