Alberto Stefani | Oggi la legalità ha sconfitto 4-0 la criminalità

Il presidente della regione ha commentato i recenti risultati delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità, sottolineando le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia locale e dalla Squadra Mobile nella provincia di Padova. Le attività hanno portato a vari interventi e sequestri, contribuendo a contrastare attività illegali nel territorio. Stefani ha dichiarato che, grazie a queste azioni, la legalità ha prevalso sulla criminalità con un risultato di 4-0.

Alla luce delle brillanti operazioni messe a segno dalla Guardia di Finanza, la Polizia locale e la Squadra Mobile della Questura di Padova, oltre ai colleghi della Mobile e delle Fiamme Gialle della Marca, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha usato toni trionfalistici per esaltare le.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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