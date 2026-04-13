Alberto Stefani celebra la partnership tra Cynar e Venezia Fc

Al Vinitaly di Verona, presso lo stand della regione Veneto, il presidente regionale ha annunciato la collaborazione tra Venezia FC e Cynar. La partnership, attiva da diversi anni, si basa su valori comuni e un forte legame con le radici venete. Questa sinergia rappresenta un esempio di collaborazione tra un club calcistico e un’azienda locale, rafforzando il rapporto tra il mondo dello sport e le tradizioni della regione.

Allo stand della regione Veneto al Vinitaly di Verona oggi il presidente della regione Veneto ha celebrato la sinergia tra Venezia FC e Cynar, «due realtà che negli anni hanno costruito una collaborazione solida, fondata su valori condivisi e su un forte legame con le proprie radici venete».🔗 Leggi su Veneziatoday.it Mestre celebra Angelo Dalle Molle, inventore del Cynar e precursore della modernitàDall'11 marzo al 15 aprile un programma di incontri alla Vez organizzato dalla Rete Biblioteche comunale: «Guardava nel futuro prima e meglio di... Alberto Stefani: “Giorgia governa il mio cuore”di Umberto Mortelliti Alfiere di una politica che superi i concetti di destra e sinistra, il presidente del veneto ci… Il suo pensiero viaggia a un...