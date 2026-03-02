Dopo l' abbattimento di 25 alberi arrivano le compensazioni ma i cittadini protestano

Dopo l’abbattimento di 25 alberi per la realizzazione di una rotonda, le autorità hanno disposto delle compensazioni con l’installazione di 22 “micro alberi” e alcuni arbusti. Tuttavia, i cittadini si sono opposti alle scelte fatte, protestando contro le modalità di compensazione e la quantità di nuove piantumazioni. La discussione si concentra sulle modalità di ripristino ambientale e sull’effettiva efficacia delle nuove piantumazioni.

Al posto dei grandi alberi abbattuti per realizzare la rotonda sono arrivati 22 "micro alberi" e alcuni arbusti. Succede a Besana Brianza e la denuncia arriva dalla lista civica Besana per tutti che in aula siede tra i banchi della minoranza. A otto mesi dall'abbattimento di 25 alberi ad alto fusto nella frazione di Montesiro per far spazio – come promesso dal sindaco Emanuele Pozzoli in campagna elettorale – a una rotonda sono arrivate le compensazioni. Ma quanto i cittadini attendevano è diverso da quando è stato piantato. "Sindaco Pozzoli, ma sono queste le compensazioni? - incalza la lista civica Besana per tutti -. Venticinque alberi abbattuti per far poso a 22 micro alberi piantati insieme ad alcuni arbusti?".