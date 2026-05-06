Albenga 20 finalisti pronti per il premio letterario nazionale

A Albenga si sono conclusi i lavori di selezione per il premio letterario nazionale, con venti giovani autori scelti tra diverse regioni italiane. Questi finalisti sono stati annunciati nelle ultime ore e si preparano a partecipare alla fase finale della competizione. Tra loro, alcuni hanno già ottenuto riconoscimenti in altri concorsi, mentre altri sono alla prima esperienza importante. L'incontro con lo scrittore e critico letterario sarà un momento di confronto previsto prima della proclamazione del vincitore.

? Cosa scoprirai Chi sono i venti giovani scrittori selezionati tra tutta Italia?. Come influenzerà l'incontro con Paolo Malaguti il percorso dei finalisti?. Quale impatto avrà questo evento nazionale sul turismo di Albenga?. Perché la sinergia tra liceo e territorio è così fondamentale?.? In Breve Venti finalisti nazionali si riuniscono all'Auditorium San Carlo di Albenga.. Incontro con lo scrittore Paolo Malaguti venerdì 08 maggio ore 20:00.. Cerimonia di premiazione prevista per la mattinata di sabato 9 maggio 2026.. Collaborazione tra Liceo Giordano Bruno, Comune di Albenga e Fondazione De Mari.. Il Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga organizza questo fine settimana la XXIX edizione del Premio Letterario Nazionale C’era una Svolta, coinvolgendo venti finalisti provenienti da diverse regioni italiane tra il Nord e il Sud del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga, 20 finalisti pronti per il premio letterario nazionale Notizie correlate Leggi anche: Premio letterario nazionale città di Chieti: selezionati i finalisti Premio letterario Chianti, scelti i quattro finalistiFirenze, 5 marzo 2026 - Sono Patrizia Carrano, Sebastiano Mondadori, Massimiliano Scudeletti e Nadia Terranova gli autori finalisti della 38/a...